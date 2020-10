Alvino: “Callejon-Napoli, il perché della rottura. Sfumate le piste spagnole, c’è la Fiorentina”

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato a Kiss Kiss Napoli di Callejon, esterno ad un passo dalla Fiorentina:

Perché José Maria Callejon ha lasciato il Napoli? Il motivo è economico. Il Napoli aveva presentato una offerta allo spagnolo, ma l’ex Real Madrid ha declinato la posta di Aurelio De Laurentiis. L’esterno aveva il desiderio di tornare in Spagna, ma le varie trattative che lo hanno coinvolto non sono andate a buon fine. Vi posso però assicurare che il Napoli ha fatto di tutto per tenerlo in rosa. Callejon ora potrebbe andare alla Fiorentina. Il club toscano starebbe facendo sul serio sull’esterno. Dopo le trattative non andate in porto con alcun club spagnoli, l’ex Real Madrid sarebbe intenzionato a restare in Italia.