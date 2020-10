Callejon promesso sposo viola: attratto da Firenze, ha messo tutti gli altri in standby

Sarà José Maria Callejon il sostituto di Federico Chiesa. La tavola che porta all’ex Napoli sembra già ben apparecchiata, e come scrive il Corriere Fiorentino l’accordo tra la Fiorentina e lo spagnolo è pronto ad essere siglato sulla base di un biennale (con opzione per il terzo anno) a 2,5 milioni più bonus. Callejon è promesso sposo viola, e per aspettare la Fiorentina ha messo in attesa tutte el altre pretendenti perché particolarmente attratto da Firenze.

Il ‘regalo’ di Commisso

L’investimento importante delle ultime ore di mercato potrebbe invece essere Rodrigo De Paul (SCHEDA). E’ lui – scrive il quotidiano – il grande colpo che Commisso vorrebbe regalare ai tifosi per dimenticare Chiesa. L’Udinese è però un osso duro e servono almeno 30-35 milioni. La formula? La stessa proposta dalla Juventus per il n° 25: un prestito molto oneroso con diritto di riscatto. La bottega dei Pozzo è cara, ma se l’argentino chiedesse di esser lasciato libero le pretese dei friulani potrebbero abbassarsi leggermente.

A DESTRA CALLEJON, A SINISTRA PRADE’ CHIUDE PER BARRECA