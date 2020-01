Altro giro, altra corsa: per la difesa piace Igor. Le novità su Amrabat

Non solo Gian Marco Ferrari del Sassuolo. La Fiorentina è in cerca di un difensore, possibilmente mancino, per completare il pacchetto di difensori centrali da alternare nel 3-5-2 di Beppe Iachini. Un nome nuovo, lanciato poco fa su Sky Sport da Gianluca Di Marzio, potrebbe essere quello di Igor, brasiliano in forza alla Spal e già accostato all’Atalanta prima che gli orobici riprendessero Caldara. Secondo il giornalista esperto di calciomercato ci sono già stati contatti tra Daniele Pradè e la dirigenza estense. Sempre per Di Marzio, poi, la Fiorentina è in vantaggio sul Napoli per Sofyan Amrabat: il marocchino non vuole andare in Campania mentre è attratto dai viola, ma c’è distanza tra quanto offre il club gigliato (13 milioni) rispetto alla richiesta scaligera (20).

