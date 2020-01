Spunta un nome nuovo (italiano) per la retroguardia viola

La Fiorentina cerca sempre un difensore e la prossima settimana cercherà, prima del gong di fine calciomercato, di accontentare Giuseppe Iachini. Dopo i sondaggi per Kevin Bonifazi (finito alla Spal) e Juan Jesus – in attesa di un eventuale affondo decisivo viola -, secondo tuttomercatoweb.com in casa gigliata potrebbe esserci un nome nuovo. A Daniele Pradè potrebbe interessare Gian Marco Ferrari (LA SCHEDA), centrale mancino che all’occorrenza può fare anche il terzino sinistro. Di proprietà del Sassuolo, in Serie A il difensore nato a Parma ha giocato con le maglie di Crotone, Sampdoria ed appunto neroverdi. Ferrari piace anche al Milan.