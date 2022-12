Alternanza finita: Gollini out, Cerofolini sarà il vice Terracciano

Le gerarchie sembrano ormai stabilite, almeno per questa stagione: Terracciano titolare, Gollini fuori. L'alternanza - scrive il Corriere dello Sport - è durata due mesi, anche se nelle sfide che contavano (vedi playoff di Conference) i guantoni sono stati appannaggio dell'ex Empoli. Dal 31 agosto in poi Terracciano è stato inamovibile in campionato e ha interrotto anche l’alternanza quando era tempo di Conference nell’ultima e decisiva partita contro il Basaksehir. Le strade di Gollini e della Fiorentina sono dunque destinate a dividersi, e il mercato di gennaio non farà che accelerare l'addio anticipato. Se così sarà, il club viola ha pronta la soluzione interna: Cerofolini vice, Martinelli dentro a tutti gli effetti nel roster viola. Non male per un classe 2006...