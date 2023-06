Cittadini è stato un nome spesso accostato alla Fiorentina. Giovane e di talento, il difensore ha stupito tutti con il Modena e adesso l'Atlanta vuole monetizzare il più possibile. Per questo motivo, come riportato da Alfredo Pedullà, il club bergamasco si è messo in contatto con il Monza. Il club allenato da Palladino è alla ricerca di un difensore e vede in Cittadini il giusto profilo per rinforzare la retroguardia.