Alla fine Arthur trova squadra in Italia, con una “spinta” della Juventus

Arthur vicino a rimanere in Serie A

Nei giorni scorsi si è parlato anche di un possibile ritorno di Arthur alla Fiorentina. Così non sarà, ma il brasiliano rimarrà comunque in Italia.

Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, il Napoli di Conte vorrebbe il brasiliano come sostituto di Lobotka in mezzo al campo. I due club stanno cercando un accordo.