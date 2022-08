Alla fine Alonso al Barcellona si farà: contratto fino al 2025 per l’ex viola

Come racconta su Twitter il nostro esperto di mercato Nicolò Schira, l'ex Fiorentina Marcos Alonso è ad un passo dal salutare il Chelsea dopo sei stagioni per tornare in patria. Il Barcellona, infatti, nonostante i suoi pesanti problemi finanziari, sta per chiudere l'operazione con il club londinese. Il mancino spagnolo firmerà con i blaugrana un contratto fino al 2025.