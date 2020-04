Ag. Vlahovic: “Mi stanno chiamando tanti club. Rinnovo? Tornerò a parlare con Pradè”

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, ha parlato a calciomercato24.com. Queste le sue parole sul momento attraversato dal suo assistito: “Abbiamo parlato quasi ogni giorno. Onestamente non era preoccupato per il virus, non aveva paura. E’ un ragazzo molto forte di testa e ha saputo affrontare la situazione. Ha fatto tutto quello che i dottori gli avevano detto di fare ed era sicuro che sarebbe passato rapidamente. Mi ha chiamato immediatamente dopo la notizia del secondo tampone negativo. Era pazzo di gioia ovviamente. Siamo stati tutti felici per lui, specialmente i suoi genitori che vivono in Serbia”.

A Ristic, poi, è stato chiesto del rinnovo con la Fiorentina e degli interessamenti da parte di altre squadre: “Non appena tutto questo sarà finito, tornerò a negoziare con il direttore Pradè. Al momento, però, non ci pensiamo perché non sono i giorni giusti. La salute è fondamentale. Tante squadre mi hanno chiamato per Dusan. Ovviamente non posso fare nomi ma tante mi stanno chiamando anche in questi giorni perché sono interessate a lui”.