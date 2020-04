Vlahovic segna alla malattia e vuole campo e rinnovo: è lui il 9 viola

Non ha mai perso l’ardore e il sorriso, Dusan Vlahovic: il Corriere Fiorentino ripercorre la quarantena del serbo sui social, costellata di post che trasudano voglia di tornare in campo, fino all’ultimo tweet: “DV 1-0 Coronavirus”. Ha segnato anche alla malattia, dopo averne fatti otto alla sua prima stagione coi grandi. Lui è il vero 9 della Fiorentina, o per lo meno è lui che dovrà diventarlo entro breve, con anche Cutrone che si è dovuto accontentare del ruolo di spacca-partite: il rinnovo è alle porte, intanto gli obiettivi sono due. Uno è riportare la Fiorentina tra le sette sorelle, le più forti del campionato; l’altro è battere la Norvegia di Haaland agli spareggi europei e guadagnarsi un posto che quest’anno sarebbe stato impossibile.