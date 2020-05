Ag. Tonali: “Vuole rimanere in Italia”. Ma fa riferimento ai top club

L’avvocato Beppe Bozzo è da qualche mese il procuratore di Sandro Tonali. E alla Gazzetta dello Sport dice a proposito del suo futuro: “Non ho parlato con il presidente Cellino, ma ho letto con piacere che vuol lasciare a Sandro l’ultima parola. È meglio che Sandro resti in Italia. Può imporsi subito in un top club e per la A sarebbe un peccato perderlo” dice il suo agente. Parole che potrebbero alimentare le speranze anche della Fiorentina, che in estate aveva provato in tutti i modi a strapparlo al Brescia. Ma oggi la concorrenza sembra proibitiva: si parla di Juve e Inter, oltre che di Barcellona, PSG e City. CHIESA, RINNOVO CON LA FIORENTINA? “FAKE NEWS”