Ag. Pezzella: “No della Fiorentina alla proposta del Milan. Ma il mercato non è chiuso”

Intervenuto all’emittente argentina Radio Colonia, l’agente di Pezzella, Martin Guastadisegno ha parlato del presente e del futuro del capitano viola: “Se arriveranno proposte importanti, le valuteremo. Circa dieci giorni fa abbiamo ricevuto un’offerta del Milan che German non ha potuto valutare poiché la Fiorentina ha deciso di non venderlo”. Ma il mercato non sembra chiuso: “Le piste Valencia e Napoli non sono chiuse. Il calciomercato termina lunedì, vediamo se succederà qualcosa. Ci sono diverse squadre che stanno contattando il giocatore”. Tutto dunque può ancora succedere, e fino al gong finale del mercato il futuro di German Pezzella può essere lontando da Firenze…

MARTINEZ QUARTA, OFFERTA RITOCCATA: ADESSO TOCCA AL RIVER