Ag. Lafont allo scoperto: “Alban vuole un club con dimensione europea”

Rilanciatosi nelle ultime due stagioni in prestito al Nantes, Alban Lafont è pronto a voltare pagina. E a confermare le ambizioni del portiere classe ’99 è stato il suo entourage che ha rilasciato una dichiarazione a sport.fr: “Alban ha incontrato i dirigenti del Nantes e ha fatto sapere loro che vuole andare in un club con una dimensione europea. Vuole competere nelle coppe continentali, anche se da qui a fine stagione è concentrato sull’obiettivo salvezza”. La Fiorentina è ancora proprietaria del cartellino del francese ed essendo coperta nel ruolo da Dragowski, si accinge dunque a monetizzare la sua cessione. Il Nantes potrebbe riscattarlo a 7 milioni per poi rivenderlo, ma i viola potrebbero esercitare il contro riscatto per rivenderlo eventualmente ad una cifra più alta.

–Spunta anche l’interesse di una squadra italiana per Lafont