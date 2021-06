Ag. Gonzalez: “Fiorentina al top come negli anni ’80. Il ruolo di Nico…”

Josè Tìtolo, procuratore di Nico Gonzalez, spiega: "Con Commisso c'è la speranza che la Fiorentina si rilanci. Vedo bene Nico da centravanti"

In attesa delle visite mediche e dell'ufficialità dell'approdo di Nico Gonzalez alla Fiorentina, il suo procuratore ha parlato in queste ore all'emittente argentina Radio Colonia. Così sulla trattativa con la Fiorentina:

"Voglio essere prudente perchè ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare, soprattutto le visite mediche, che è una cosa molto importante in questo contesto di pandemia. La Fiorentina è una squadra in fase di ristrutturazione, è stata acquistata da un italo-americano e c'è la speranza che torni ad essere un club importante come negli anni '80" ha detto Josè Tìtolo. Che poi sul suo ruolo ha aggiunto, anche in chiave nazionale: "Lo vedo bene come centravanti, ha giocato da nove sia con l'Argentinos Juniors che nello Stoccarda in molte partite, sa farlo molto bene".