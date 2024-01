Ag. Brekalo: “Vuole tornare alla Dinamo. Accordo vicino tra i club”

Josip Brekalo può lasciare presto la Fiorentina per motivi di mercato. Il suo rendimento deludente ha spinto la società a guardarsi attorno, ma anche il giocatore ha la necessità di non perdere minutaggio per non rischiare di rimanere fuori dai prossimi Europei. E allora attenzione alla pista Dinamo Zagabria (il club in cui è cresciuto), che sta per concretizzarsi. A confermarlo è Andy Bara, procuratore dello stesso Brekalo: "Josip ha tanta voglia di arrivare alla Dinamo e le trattative sono in una fase avanzata - dice l'agente a sportske - E' disposto a rinunciare a dei soldi pur di vestire la maglia azzurra e rimanere in vista agli occhi del CT Dalic. Credo che i due club siano vicini ad un accordo, sono ottimista".