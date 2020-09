Ag. Benassi: “Stiamo trovando la soluzione giusta per lui e il club, entro domani si può sbloccare”

Francesco Romano, agente di Marco Benassi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del futuro del suo assistito che sarà al Verona dove sono convinti che il giocatore in futuro tornerà a Firenze (LEGGI QUI):

Stiamo lavorando per trovare una soluzione migliore, è tutto condiviso. Vogliamo vedere se le opportunità combaciano con gli obiettivi di società e giocaotri. Non è definitiva, col Verona non ho parlato in maniera ma fra oggi e domani la cosa si può sbloccare. Ottimismo? Non c’ nemmeno pessimismo, dobbiamo trovare la soluzione ma c’è la volontà di tutti. Iachini? Abbiamo giocato insieme, abbiamo riparlato anche del tempo insieme.