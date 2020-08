La Fiorentina ci ha provato, ma non c’è stato niente da fare: Jan Vertonghen (SCHEDA) firmerà per il Benfica. Come riporta il canale Sic Noticias, il difensore belga, svincolatosi dal Tottenham, è arrivato oggi pomeriggio a Lisbona per sostenere le visite mediche in una clinica privata. Successivamente siglerà un contratto triennale per un cifra che non verrà resa nota.