Bucchioni: “Solo cash per Milenkovic. Nessun problema in caso di scadenza”

Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Enzo Bucchioni scrive anche del mercato della Fiorentina, strettamente correlato a quello del Milan:

Per il resto, molto attivo il Milan che ha chiuso con il Torino la cessione dell’esterno sinistro Rodriguez e trovato un accordo con Bakayoko in attesa del Chelsea. Pioli insiste per Milenkovic e Fali Ramadani con il procuratore del ragazzo stanno lavorando. La Fiorentina però è stata chiara, vuole solo cash e una cifra sui 50 milioni. Trattando e ragionando sui bonus forse si può tornare attorno ai 40 di qualche mese fa, ma nessuna contropartita. Fra l’altro la conferma di Iachini ha raffreddato l’idea Paquetà che si esprime meglio da trequartista. E se Milenkovic non volesse rinnovare? La Fiorentina fa sapere di non avere problemi, se nessuno paga certe cifre l’idea di portare a scadenza il ragazzo nel 2022 non spaventa affatto. La linea Rocco è durissima e Iachini ha chiesto la conferma dei suoi tre difensori Milenkovic (appunto), Pezzella (che rinnoverà) e Caceres (che resta).