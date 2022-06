A Moena i tre sostituti di Vlahovic, Torreira e Odriozola: due sono vicinissimi

Passi avanti importanti per Dodò dello Shakhtar, per il quale i viola hanno alzato la propria offerta da 10 a 14 milioni avvicinandosi tantissimo alla richiesta di 15. E anche per Jovic: Commisso si sarebbe convinto ad alzare al 50% la propria partecipazione al pagamento dell’ingaggio di 6 milioni. Leggermente più intricata, spiega il Corriere Fiorentino, la situazione di Mandragora, per il quale è in atto un braccio di ferro con il Torino. La Fiorentina ha presentato alla Juventus un’offerta migliore (10 milioni contro 9) ma non ha ancora incassato il sì definitivo. La volontà comunque è insistere.