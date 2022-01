A. Alvarez, manca l’accordo tra i club. Lunedì la contro risposta del Penarol

La Fiorentina ha già fatto due offerte al Penarol per Alvarez: lunedì prevista la risposta del club uruguaiano per l'attaccante

Come anticipato stamattina, la Fiorentina segue con grande interesse l'attaccante del Penarol Agustin Alvarez. Come riporta Gianlucadimarzio.com, i viola hanno presentato una prima offerta da 13 milioni e un'altra nella giornata di oggi, ma tra le due società non è stata ancora trovata l'intesa. Il classe 2001 ha una clausola da 17 milioni di euro e lunedì i gialloneri invieranno una controrisposta alla Fiorentina. L'attaccante, sudamericano più profiico in stagione con 31 reti, ha già trovato un accordo con il club viola, che in ogni caso lo accoglierebbe a partire dalla prossima stagione lasciandolo altri sei mesi in Uruguay.