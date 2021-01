Di Marzio: “Fiorentina su Lasagna dell’Udinese. Piace anche al Benevento”

La Fiorentina sarebbe pronta a presentare un’offerta ai Pozzo per l’attaccante italiano Kevin Lasagna. Ad annunciarlo è stato l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio nella serata di ieri. Secondo quanto rilasciato a Sky Sport, “la viola ha messo gli occhi sull’attaccante dell’Udinese, piace molto a Pradè e a Prandelli”. Sull’attaccante bianconero è presente anche l’interesse del Benevento. Si attendono novità nelle prossime ore. Sul sito friulano, TuttoUdinese.it, si legge come però la trattativa possa essere complicata. Davanti i bianconeri sono contati, difficile che si privino dell’unico attaccante praticamente a disposizione, a meno che non si tratti di un’offerta irrinunciabile che permeterebbe di puntare tutto su Pinamonti dell’Inter.

-> CALCIOMERCATO invernale Serie A – Clicca per leggere la lista dei trasferimenti