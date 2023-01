46 minuti senza centravanti, e il mercato bussa alle porte di Cabral

Due squadre in piena lotta per non retrocedere hanno chiesto del brasiliano

Cabral k.o., Jovic pure, e prima. E così al 46' di Fiorentina-Sassuolo i viola si sono trovati senza centravanti. O meglio, con Kouamé al centro che però un centravanti non è, sebbene abbia caratteristiche da attaccante per agire anche al centro. Si attendono notizie dall'infermeria, di certo c'è che Italiano non è sembrato preoccupato e, di contro, che la questione centravanti continuerà a tenere aperto il dibattito anche sul fronte del mercato: la Sampdoria, prossima avversaria in Coppa Italia, e la Cremonese, hanno chiesto informazioni sul brasiliano. Il mercato ventila Belotti e Brekalo, non a caso. E se Kouamé dovesse spostarsi al centro, chiosa La Nazione, in fascia contro i blucerchiati agirebbe Saponara.