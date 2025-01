È terminato da poco il sorteggio delle gare valide per il play off di CHAMPIONS LEAGUE. Le tre squadre italiane se la vedranno con formazioni della zona del Benelux. L'Atalanta, infatti, è stata accoppiata con i belgi del Bruges (già affrontati dalla Fiorentina nella scorsa stagione), mentre Juventus e Milan incroceranno due formazioni dei Paesi Bassi, ossia PSV e Feyenoord. Da evidenziare il fatto che una fra Juventus e Milan, nel caso in cui passasse il turno, incrocerebbe sicuramente l'Inter LEGGI IL TABELLONE COMPLETO DELLLE GARE DI CHAMPIONS LEAGUE