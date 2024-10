Tragedia in Grecia: trovato morto Baldock, giocatore del Panathinaikos

A dare l'allarme è stata la moglie, che da ore non riusciva a mettersi in contatto con il marito. Dopo aver contattato il proprietario di casa, questi è intervenuto sul posto e ha trovato il corpo senza vita del 31enne anglo-greco. Secondo quanto riporta il portale ellenico Spor24.gr, a prima vista non è stato rilevato alcun trauma e le cause del decesso saranno stabilite dall'autopsia.