Premier League, il Crystal Palace ferma i Campioni del Mondo sullo 0-0

Il Crystal Palace, possibile avversario della Fiorentina nella Conference League di quest'anno, nella prima giornata di campionato, ferma sullo 0-0 i campioni in carica di Conference League e Mondiale per Club: il Chelsea.
Ottima prova della squadra di Oliver Glasner che passano addirittura in vantaggio con una rete di Eze su punizione, annullata poi dal VAR. Il messaggio per la Fiorentina in vista della Conference League è chiaro.
