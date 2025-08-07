Pallone d’oro 2025, 30 candidati: un italiano, tre dalla Serie A e un ex viola

Ufficiale la lista dei 30 giocatori candidati. Tra di loro presenti il portiere italiano Gianluigi Donnarumma del PSG e tre giocatori che militano in Serie A: Dumfries e Lautaro dell'Inter e McTominay del Napoli. Tra i nomi si leggono molti calciatori transitati nel nostro campionato, tra i quali uno anche in viola: riuscite a individuarlo?