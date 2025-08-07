VIOLA NEWS altri campionati Pallone d’oro 2025, 30 candidati: un italiano, tre dalla Serie A e un ex viola

la lista

Pallone d’oro 2025, 30 candidati: un italiano, tre dalla Serie A e un ex viola

pallone d'oro
Ufficiale la lista dei 30 giocatori candidati per il Pallone d'oro 2025: Donnarumma unico rappresentante italiano, poca Serie A
Redazione VN

Ufficiale la lista dei 30 giocatori candidati. Tra di loro presenti il portiere italiano Gianluigi Donnarumma del PSG e tre giocatori che militano in Serie A: Dumfries e Lautaro dell'Inter e McTominay del Napoli. Tra i nomi si leggono molti calciatori transitati nel nostro campionato, tra i quali uno anche in viola: riuscite a individuarlo?

Tutti i candidati

—  

  • Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

  • Ousmane Dembélé (Francia, PSG)

  • Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)

  • Désiré Doué (Francia, PSG)

  • Denzel Dumfries (Olanda, Inter)

  • Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

  • Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting CP - Arsenal)

  • Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

  • Achraf Hakimi (Marocco, PSG)

  • Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli - PSG)

  • Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)

  • Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

  • Lautaro Martinez (Argentina, Inter)

  • Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

  • Scott McTominay (Scozia, Napoli)

  • Nuno Mendes (Portogallo, PSG)

  • Joao Neves (Portogallo, PSG)

  • Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)

  • Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

  • Pedri (Spagna, Barcellona)

  • Raphinha (Brasile, Barcellona)

  • Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

  • Fabian Ruiz (Spagna, PSG)

  • Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

  • Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool)

  • Vinicius Jr (Brasile, Real Madrid)

  • Florian Wirtz (Germania, Bayer Lekerkusen - Liverpool)

  • Vitinha (Portogallo, PSG)

  • Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

    • Leggi i
    commenti
    Altri campionati: tutte
    le notizie

    © RIPRODUZIONE RISERVATA