Pallone d’oro 2025, 30 candidati: un italiano, tre dalla Serie A e un ex viola

Ufficiale la lista dei 30 giocatori candidati. Tra di loro presenti il portiere italiano Gianluigi Donnarumma del PSG e tre giocatori che militano in Serie A: Dumfries e Lautaro dell'Inter e McTominay del Napoli. Tra i nomi si leggono molti calciatori transitati nel nostro campionato, tra i quali uno anche in viola: riuscite a individuarlo?
Ufficiale la lista dei 30 giocatori candidati per il Pallone d'oro 2025: Donnarumma unico rappresentante italiano, poca Serie A
