Olmo svincolato dal Barcellona: quando De Gea al Real saltò per…15 secondi!

Il caso Dani Olmo sta prendendo piede a Barcellona. Il club non è riuscito a rispettare i limiti salariali imposti dalla Liga, impedendo l'iscrizione definitiva del giocatore entro la scadenza del 31 dicembre 2024. Di conseguenza, Olmo è stato rimosso dalla lista ufficiale dei giocatori del Barcellona per la stagione 2024-2025. Nel frattempo, il Barcellona sta esplorando diverse soluzioni per risolvere il problema, tra cui la vendita di posti VIP al Camp Nou per generare entrate e rispettare i requisiti finanziari della Liga. Tuttavia, altri club della Liga hanno espresso preoccupazione per eventuali deroghe concesse al Barcellona, minacciando azioni legali se ciò dovesse accadere. La situazione rimane incerta, e si attende una decisione definitiva da parte della Liga e della Federazione calcistica spagnola. Nel frattempo, Dani Olmo non può partecipare alle competizioni ufficiali con il Barcellona, creando una situazione delicata sia per il giocatore che per il club.