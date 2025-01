Ikonè tentenna? E allora i Chicago Fire vanno sul piano B: Neymar!

Ikonè non è convinto della MLS, così i Chicago Fire puntano un ex Barcellona rientrato da poco da un lungo infortunio al ginocchio

Anche i Chicago Fire avevano mostrato interesse per Jonathan Ikoné, in uscita dalla Fiorentina. Però, visto che il calciatore viola non sembrerebbe del tutto convinto della destinazione, la squadra americana avrebbe messo negli occhi un top, a giugno in scadenza con la propria squadra in Arabia: Neymar.