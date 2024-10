Lazio, mazzata dalla Uefa per “condotta razzista dei suoi tifosi”: la sanzione

Dopo la seconda giornata di Europa League, che vede la Lazio a punteggio pieno e in testa alla maxi classifica per differenza reti, sono arrivate delle sanzioni al club biancoceleste per quanto successo all'Olimpico durante la sfida contro il Nizza. La Uefa ha inflitto quarantacinque mila euro alla società a causa dei comportamenti razzisti e discriminatori dei propri tifosi. Il club capitolino, inoltre, è stata multato di altri 21.500 euro per l'accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti e blocco di passaggi pubblici.