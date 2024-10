The New Saints, Harrison: “Fiorentina superiore, ma noi siamo squadra”

Sulla partita — "Non andrò a dirvi quali sono le nostre tattiche, non voglio darvi questo vantaggio. Aspettare domani e vedrete come ci disporremo in campo. Comunque, sono sicuro che la Fiorentina abbia fatto i propri compiti, che sia una squadra molto professionale e che ci abbia studiato. Sicuramente sarà una partita dove il possesso di palla sarà prevalentemente loro, quindi noi dovremo cercare di difenderci bene e rimanere ordinati. Noi comunque abbiamo il nostro piano di gioco, che ci siamo preparati in questi giorni e cercheremo di mettere tutto in campo. Abbiamo giocatori che sono passati dalla Premier League inglese, quindi che conoscono livelli di gioco importanti".

Sulle sensazioni in vista della partita — "Io ho sensazioni molto positive, perché comunque stiamo facendo un bel viaggio. Per noi sarà una giornata storica. Questo è un traguardo importantissimo per noi. Io sono qui da dieci anni, so quanto abbiamo lavorato duro per arrivare a questo punto e adesso siamo qui. Già l'essere qui è un grandissimo traguardo. Noi siamo qua per cercare di passare il turno, nonostante l'importante e la grandezza della Fiorentina. Ci proveremo in ogni modo. Domani sarà dura, ma ci sono tante partite per farcela".

Su come ha preparato la squadra — "Sono venuto proprio qua due settimane fa per vedere dal vivo la Fiorentina, che stava giocando con la Lazio. Poi abbiamo anche la nostra rete di osservatori, che ci hanno dato informazioni. Abbiamo anche contattato Roberts del Como, che si occupava anche della formazione degli allenatori in Inghilterra. Ci ha dato tante altre informazioni su questo club e su come gioca. Poi abbiamo analizzato in modo molto dettagliato la partita con la Lazio. Sappiamo quale è il livello della Fiorentina, ma noi siamo venuti qua per giocarci il risultato, come dei veri professionisti".

