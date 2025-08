Sorteggi Conference League, ore 14:00: dove seguirlo

Per il quarto anno consecutivo la Fiorentina torna protagonista in UEFA Conference League, a pochi mesi dall’amaro ko in semifinale contro il Betis e dopo due finali perse, rispettivamente contro West Ham e Olympiacos. La squadra viola attende ora di conoscere la propria avversaria nei playoff, fase cruciale che precede l’ingresso nel girone unico e segna l’inizio del cammino verso la finalissima di Lipsia ---> LEGGI LA GRIGLIA COMPLETA DEL SORTEGGIO DEL PLAY OFF DI CONFERENCE LEAGUE