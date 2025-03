Ranking, aiutati che la UEFA ti aiuta: così l’Europa passa dalla rimonta

Seguendo le direttive UEFA , in Conference League dai gironi in poi (dagli ottavi di finale in avanti) un club (la Fiorentina in questo caso) può accumulare punti per la sua nazione nei seguenti modi: vincendo una partita (2 punti), pareggiando una partita (1 punto), arrivando ai quarti (1 punto), arrivando in semifinale (1 punto), arrivando in finale (1 punto). In caso, L'eventuale vittoria della competizione non apporterebbe alcun punto extra, ma la vincitrice otterrebbe comunque più punti degli altri club tramite le vittorie accumulate. Il totale dei punti accumulati devono essere diviso in base al numero delle squadre italiane iscritte, ad inizio stagione, in tutte le competizioni europee (8), andando così a creare il coefficiente che poi stilerà la classifica definitiva.

La classifica: i possibili scenari

Se l'Italia recuperasse (anche per mano della Fiorentina) il secondo posto nel ranking, allora in Europa andrebbero, come lo scorso anno 8 squadre: 5 in Champions, 2 in Europa League e 1 (l'ottava) in Conference. Senza di esso, allora in Europa andrebbero in sette, col quinto posto che diventerebbe di diritto dell'Europa League. E il caso Coppa Italia? In corsa ci sono tre squadre (Milan, Bologna, Empoli) che potrebbero arrivare (ancora) all'ottavo posto o più in basso. In tale caso, i posti scalerebbero e, senza l'apporto del ranking UEFA, sarebbe la sesta ad andare in Conference League, con la quinta e la vincitrice della Coppa Italia in Europa League. Se arrivasse invece, il secondo posto nel ranking e la vincitrice della Coppa Italia arrivasse all'ottavo posto, allora sarebbe la settima ad andare in Conference League. Se la vincitrice della Coppa Italia arrivasse, invece, sempre con ranking a favore, al nono posto o in posizione inferiore, allora l'ottava sin classifica, sarebbe esclusa dalle coppe europee, mentre la settima andrebbe a fare la Conference.