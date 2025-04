Qui Celje: le voci di mercato su Riera turbano l’avvicinamento al match

La vigilia di Celje-Fiorentina se l'è presa Albert Reira , tecnico della formazione slovena. Personaggio carismatico e un po' fuori dagli schemi, ha fatto uno show in conferenza stampa caricando l'ambiente e sfociando persino sulla filosofia di vita. Da queste parti è considerato un allenatore quasi fuori categoria ed è per questo che il Celje non ha esitato a richiamarlo a meno di un anno dal "tradimento" dello spagnolo ( ve lo raccontiamo qui ) .

Il prossimo futuro di Riera potrebbe però essere altrove e proprio in queste ore si sono scatenate le voci che lo accostano alla Dinamo Zagabria. Il prestigioso club croato ieri ha esonerato Fabio Cannavaro e i rumours che rimbalzano anche in Slovenia danno proprio il tecnico del Celje come favorito alla panchina per la prossima stagione.