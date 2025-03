Fiorentina, calo sensibile nella ripresa. I numeri che lo avvalorano

La Fiorentina esce sconfitta 3-2 contro un modesto Panathinaikos (gli highlights) che mette in mostra solo un buon gioco in attacco ma anche una fragilità difensiva che fa sperare per la gara di ritorno. Ma c'è un dato che allarma: come evidenziato dal grafico di Sofascore qui sotto dopo un primo tempo in cui i viola hanno dominato, soprattutto nella fase finale, nella ripresa il gioco è stato comandato dagli ellenici e anche dopo il gol del 3-2 la reazione è stata flebile e addirittura è stato il Panathinaikos a tenere il pallino della gara.