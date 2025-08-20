Polissya, Rotan: “Siamo un po’ stanchi. Ma la Fiorentina ha dei punti deboli”

Il tecnico del Polissya Ruslan Rotan è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida dei playoff contro la Fiorentina. Queste le sue parole:
Avremo brutti momenti e buoni momenti durante la costruzione della nostra squadra. La Fiorentina è un buon avversario per capire a che punto siamo. Preparare la partita? Abbiamo un lato positivo: abbiamo giocato qualche partita già in stagione, anche se non è semplice gestire tutto in pochi giorni e siamo un po' stanchi per le continue trasferte. Ma siamo pronti a questo appuntamento, giochiamo contro grandi nomi e una grande squadra. Pioli? Mi piace la struttura della Fiorentina e anche la sua rosa. Per noi è un buon esame per capire se possiamo affrontare partite come questa. Per me è bellissimo giocare partite contro grandi allenatori come lui. Il mio gol alla Fiorentina? Un bellissimo ricordo. Mi piace tanto guardare il calcio italiano e gli allenatori italiano. Ho bei ricordi nelle partite contro Fiorentina e Napoli. Fiorentina con le carte in regola per vincere la Conference? Hanno fatto due finali e hanno una grande squadra. Ma anche noi vogliamo sognare di poter arrivare al girone. Punti di forza della Fiorentina? Mi piace tutta la squadra, ma hanno anche delle debolezze che abbiamo studiato. Sulla carta sono forti e più di noi. Ma noi vogliamo giocarcela. Il Polissya vuole arrivare al livello della Fiorentina.
