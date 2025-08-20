Polissya, Hutsuliak: “Fiorentina dominante. Marcato da Gosens? Penso a me stesso”

Viola News
Così l'esterno della squadra ucraina alla vigilia della sfida
L'esterno del Polissya Oleksii Hutsuliak ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Queste le sue parole:

Dobbiamo fare il nostro gioco. La Fiorentina è un grande club con un gioco dominante, ma noi dobbiamo pensare a noi. Tifosi più dalla nostra parte o da parte loro? Speriamo che facciano il tifo per noi. Ho già giocato qui e conosco l'atmosfera. Giocare dalla parte di Gosens? Mi sto preparando. Gioco contro grandi giocatori che giocano in nazionale, mi sto preparando solo su me stesso.

