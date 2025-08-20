L'esterno del Polissya Oleksii Hutsuliak ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Queste le sue parole:
Polissya, Hutsuliak: “Fiorentina dominante. Marcato da Gosens? Penso a me stesso”
Così l'esterno della squadra ucraina alla vigilia della sfida
Dobbiamo fare il nostro gioco. La Fiorentina è un grande club con un gioco dominante, ma noi dobbiamo pensare a noi. Tifosi più dalla nostra parte o da parte loro? Speriamo che facciano il tifo per noi. Ho già giocato qui e conosco l'atmosfera. Giocare dalla parte di Gosens? Mi sto preparando. Gioco contro grandi giocatori che giocano in nazionale, mi sto preparando solo su me stesso.
