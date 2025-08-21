Polissya, Filippov: “Fiorentina ai vertici del calcio italiano. Ma ci proveremo”

"Sappiamo perfettamente che stiamo parlando di una delle squadre al vertice del campionato italiano. Ma non abbiamo paura. Giocheremo per i nostri tifosi e per chi ci verrà a sostenere. Daremo tutto per vincere". Così Oleksander Filippov, attaccante del Polissya, a Dynamo.kiev.ua. Il giocatore ha poi parlato degli avversari di stasera, ovvero la Fiorentina: