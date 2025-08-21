Polissya, Filippov: “Fiorentina ai vertici del calcio italiano. Ma ci proveremo”

Viola News
L'attaccante non sembra avere timori reverenziali nei confronti della Fiorentina
"Sappiamo perfettamente che stiamo parlando di una delle squadre al vertice del campionato italiano. Ma non abbiamo paura. Giocheremo per i nostri tifosi e per chi ci verrà a sostenere. Daremo tutto per vincere". Così Oleksander Filippov, attaccante del Polissya, a Dynamo.kiev.ua. Il giocatore ha poi parlato degli avversari di stasera, ovvero la Fiorentina:

Le armi tipiche del calcio italiano? La disciplina tattica e l'ordine difensivo. Le squadre italiane sono note per questo: difensori e centrocampisti ti lasciano pochissimo spazio. Giocano duro. Ma abbiamo analizzato a fondo l'avversario, quindi penso che la nostra prestazione sarà buona.

Non ho un idolo nella Fiorentina in senso stretto. Ma posso citare molti attaccanti che hanno giocato in A: Kean, Dzeko, Gudmundsson. La Fiorentina ora ha giocatori esperti e forti in tutti i ruoli, oltre a un portiere di livello mondiale come De Gea. Sarà interessante affrontarli.

Certo, a volte è difficile visti i tanti spostamenti lunghi e faticosi. Ma non vogliamo giustificazioni, il nostro percorso comprende tutte le competizioni. Questa è la nostra strada e combatteremo fino alla fine.

 

