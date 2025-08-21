"Sappiamo perfettamente che stiamo parlando di una delle squadre al vertice del campionato italiano. Ma non abbiamo paura. Giocheremo per i nostri tifosi e per chi ci verrà a sostenere. Daremo tutto per vincere". Così Oleksander Filippov, attaccante del Polissya, a Dynamo.kiev.ua. Il giocatore ha poi parlato degli avversari di stasera, ovvero la Fiorentina:
Polissya, Filippov: "Fiorentina ai vertici del calcio italiano. Ma ci proveremo"
Le armi tipiche del calcio italiano? La disciplina tattica e l'ordine difensivo. Le squadre italiane sono note per questo: difensori e centrocampisti ti lasciano pochissimo spazio. Giocano duro. Ma abbiamo analizzato a fondo l'avversario, quindi penso che la nostra prestazione sarà buona.
La Fiorentina—
Non ho un idolo nella Fiorentina in senso stretto. Ma posso citare molti attaccanti che hanno giocato in A: Kean, Dzeko, Gudmundsson. La Fiorentina ora ha giocatori esperti e forti in tutti i ruoli, oltre a un portiere di livello mondiale come De Gea. Sarà interessante affrontarli.
Campo neutro—
Certo, a volte è difficile visti i tanti spostamenti lunghi e faticosi. Ma non vogliamo giustificazioni, il nostro percorso comprende tutte le competizioni. Questa è la nostra strada e combatteremo fino alla fine.
