Playoff Conference League, via alla vendita dei biglietti: orari e prezzi

I biglietti saranno in vendita da venerdì 09 Agosto alle ore 15:00 fino ad inizio gara del 22/08/2024

Dalle ore 15:00 di oggi fino ad inizio gara del 22/08/2024 fase unica di vendita libera su tutti i posti disponibili e possibilità di acquisto dei biglietti a prezzo ridotto per gli abbonati al campionato Serie A ENILIVE 2024-25 senza prelazione sul posto in abbonamento.

UNDER 14: (in TUTTI i settori disponibili dello stadio) riservato a tutti i nati da 01/01/2011 a partire da 2€, Omaggio in Curva Ferrovia.