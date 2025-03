Panathinaikos-Fiorentina, giovedì ore 18.45: dove vederla in tv e streaming

Ecco come seguire Panathinaikos-Fiorentina, la partita della squadra di Raffaele Palladino in Conference League contro i greci

La Fiorentina di Raffaele Palladino è chiamata ad una difficile prova europea. 10 mesi dopo i viola torneranno in quella Grecia, che ha fatto tanto male alla precedente Fiorentina di Italiano. Questa volta l'avversario non sarà l'Olympiacos, ma il Panathinaikos, e il turno di Conference sarà un normale ottavo e non una finale. Tanti nomi di quella rosa sono cambiati, ma il ricordo del popolo viola difficilmente svanirà. Un motivo in più per fare una grande prestazione, oltre che per dimostrare che la crisi di risultati di febbraio è definitivamente finita.