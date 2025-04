Nella gara d'andata della semifinale di Conference League 2022-23 contro il Basilea la Fiorentina pose fine, grazie al gol di Cabral, ad una striscia negativa di oltre 530 minuti consecutivi durante i quali la squadra viola non era mai riuscita a segnare un gol in una gara valida per una semifinale di una manifestazione UEFA. L'ultima rete realizzata dai gigliati in una semifinale UEFA (Coppa delle Coppe) risaliva, infatti, al 10 aprile 1997 in occasione del gol del pareggio della Fiorentina a Barcelona con Batistuta. Nelle 5 gare successive la squadra viola non era mai riuscita a realizzare alcuna rete. L'ultimo gol in una semifinale UEFA realizzato a Firenze, invece, risaliva addirittura al 21 marzo 1962 in Coppa delle Coppe contro l'Újpest (rete, anzi, reti di Hamrin). Nella trasferta di Basilea la squadra viola interruppe la striscia di 9 gare consecutive senza vittorie in una semifinale UEFA. L'ultimo successo della Fiorentina risaliva, addirittura, alla semifinale di Coppa delle Coppe del 11 aprile 1962 (Újpest-Fiorentina 0-1).