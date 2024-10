Meteo viola: che tempo al Franchi per Fiorentina-The New Saints?

Mai come in questi giorni è importante conoscere le previsioni meteo prima di andare al Franchi. Questi ultimi giorni hanno visto un peggioramento delle condizioni meteo e dopo diverso tempo è tornata la pioggia: leggera nel giorni scorsi, abbastanza insistente nella giornata di oggi. La perturbazione porterà la pioggia per buona parte della giornata ma per fortuna, come vedete qui sotto, in serata la possibilità di pioggia su Firenze sarà ridotta ed è probabile che i coraggiosi spettatori di Fiorentina-The New Saints non debbano aprire gli ombrelli. In compenso la temperatura non sarà molto alta e sarà presente vento da Nord con raffiche fino a 45 km/ora [LEGGI LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI CONFERENCE LEAGUE]