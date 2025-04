Riera: “Noi come l’Arsenal, giocheremo con coraggio. Non partiamo battuti”

So che sarà emozionante, capisco l'entusiasmo dei tifosi. Sono settimane che si parla di questa partita, c'è molta attenzione, stiamo vivendo un qualcosa di storico e ai miei giocatori sto cercando di far vivere questa pressione nel modo giusto. Ho chiesto loro di considerarla una grande opportunità per tutti noi, dobbiamo giocare con intelligenza.

La Fiorentina è arrivata in finale per due anni di fila e noi vogliamo dimostrare di potercela giocare. Ieri mattina abbiamo apportato alcune piccole modifiche per sorprendere l'avversario, ma non ci snatureremo. Dopo aver visto la faccia dei miei giocatori dopo la riunione ho capito che possiamo farcela, possiamo vincere, non si può scendere in campo sentendoci inferiori. Chiaramente saranno due partite difficili, se la Fiorentina vincerà faremo loro i complimenti, ma non possiamo partire battuti. Ci proveremo".