Pioli: “Polissya stanco? No, allenatore furbo. Il motivo dell’assenza di Beltran”

Alle 18.45 ha parlato Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina. Nella prima conferenza europea della stagione, l'ex Milan ha presentato la sfida di domani contro il club ucraino. Abbiamo seguito il LIVE delle parole del tecnico viola.
C'è stato bisogno di lavorare sulle motivazioni per preparare questa gara?
Se avessi dovuto farlo allora sarebbe stato un problema. Ci alleniamo da luglio per essere pronti per domani. Il lavoro è stato concentrato per trovare l'equilibrio giusto, ma non sulle motivazioni. Sappiamo tutto quanto sia importante per noi e per le nostre ambizioni questa gara.
Cosa ne pensi di questa competizione? Che giudizio hai?
Un'occasione per dimostrare il nostro valore e il nostro lavoro. Se vogliamo salire di livello dobbiamo giocare in Europa e andare avanti il più possibile. Essere ambiziosi significa pensare partita, dopo partita. Loro sono bravi e il loro allenatore furbo. Ha detto che sono stanchi, ma in campionato ha cambiato tanto. Noi pensiamo solo a fare bene e cercare di ottenere anche un vantaggio per il ritorno. Per questo voglio una rosa competitiva, così da poter giocare una volta ogni tre giorni. Questa è la prima gara della stagione ma vale già tanto.
Sul tridente offensivo e le formazioni in amichevoli. Erano prove per domani?
Erano dei test per conoscere la squadra. Non abbiamo cambiato tanto, ma dal punto di vista del gioco abbiamo cambiato qualcosa. Queste amichevoli mi hanno fatto capire un po' di cose. Vedremo domani che formazione sceglierò.
Cosa teme di più della gara di domani?
Le difficoltà ci saranno. Loro sono bravi, attaccano con molti giocatori. Stanno bene in campo e vincono con facilità le gare importanti. Noi dobbiamo essere bravi a compattarci e credere nelle nostre qualità. Dobbiamo fare una gara seria, con rispetto verso l'avversario.
L'assenza di Beltran?
Rimasto a casa per dei movimenti di mercato. Non ho chiamato chi è più dentro a certe dinamiche.
In questo momento, c'è ancora qualcosa da sistemare nel tridente?
Sicuramente c'è qualcosa da sistemare sul tridente. Hanno giocato insieme solo 3 partite. C'è tempo per capire dinamiche e feeling, ma tra giocatori intelligenti trovare una quadra è molto più facile.
Cosa pensa del Polissya?
Il Polissya è una buonissima squadra. Completa, ben allenata, capace di andare in profondità. Domani sarà una gara a livello europeo sotto tutti i punti di vista. Spero che la mia squadra sia pronta a superare le difficoltà.
Un giudizio sullo stadio?
Lo stadio è molto piccolo, ma molto bello. Spero sistemino un po' il campo rispetto a oggi. Più gente c'è, più atmosfera si creerà ed è meglio per tutti i giocatori in campo.
Che importanza hanno Dzeko e De Gea per la sua squadra?
Sono giocatori molto forti. Mi aspetto davvero tanto da loro, visto l'importanza che hanno per la squadra.
Cosa ne pensa del campionato slovacco?
La prima volta che gioco in Slovacchia. Conosco più la Nazionale, grazie a Calzona, ct, che il campionato.
