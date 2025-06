Fiorentina-Betis costa cara: raffica di multe e chiusure. Le sanzioni comminate

Multe e chiusure

Per tutti questi motivi la UEFA ha disposto la chiusura parziale dello stadio Franchi (settori S01, S02, S07 e S08, la metà sinistra della Curva Ferrovia) per la prossima partita in casa in gare UEFA. Da capire se il provvedimento riguarderà la partita dei playoff di Conference League, che i viola giocheranno in casa in un altro campo, probabilmente il Mapei Stadium di Reggio Emilia, a causa dei lavori al Franchi. In più, ecco una multa di 50.000 euro alla Fiorentina e un'ulteriore chiusura parziale dello stadio (settori S01, S02, S07, S08, S09, S10, che all'incirca corrispondono a metà Curva Ferrovia superiore e tutto il parterre) per una partita aggiuntiva delle competizioni UEFA. Infine, altre sanzioni comminate alla Fiorentina: 28.000 euro per blocco dei passaggi pubblici e 4.500 euro per condotta scorretta della sua squadra. Totale: 82.500 euro di multa e chiusure parziali per due partite UEFA.