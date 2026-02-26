La Fiorentina accede, molto faticosamente, agli ottavi di finale di Conference League. La viola di Paolo Vanoli affronterà una tra Rakow e Strasburgo, vale a dire le prime due squadre della League Phase. Il sorteggio si svolgerà venerdì 27 febbraio alle ore 14:00 direttamente dalla Svizzera, a Nyon. (RASSEGNA VN - CHE FIGURACCIA!)
Tra poco c’è il sorteggio di Conference: orario, date e possibili avversari
Alle ore 14 si svolgerà il sorteggio di Conference League, Ecco gli orari e le date che coinvolgono la Fiorentina
Le date—
La gara di andata si svolgerà il 12 marzo, mentre il ritorno la settimana dopo, il 19. A differenza di questo play-off, la Fiorentina non essendo testa di serie, giocherà il ritorno in trasferta. L'andata sarà quindi disputata al Franchi.
