Da Siviglia, Antony e il dolce scambio col piccolo Ruben. Il racconto

Alla vista del piccolo, Antony si è illuminato in volto e ha mantenuto una promessa fatta in passato: ha donato a Rubén una maglia ufficiale del Betis, un gesto che ha scatenato l’emozione incontenibile del bambino, corso ad abbracciare la madre in lacrime, dimenticandosi per un attimo della presenza del suo campione. Il regalo aveva superato ogni attesa.