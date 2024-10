Conference League, partenza forte di un’avversaria dei viola: il risultato

Partenza a bomba del Vitoria Guimaraes in Conference League, con la vittoria per 3-1 contro gli sloveni del Celje: decisiva la partenza razzo con le reti al 7' di Samu e di Gustavo al 36', grazie anche all'assist dell'ex viola Bruno Gaspar. Ha chiuso poi i conti Tiago Silva al 62', con la rete allo scadere della squadra slovena che è servita a ben poco. I portoghesi, dopo sette giornate di campionato, si ritrovano al sesto posto in classifica con 13 punti e a dicembre, il 19 per precisione, in Europa, affronteranno anche la Fiorentina. Saranno l'ultima avversaria nella competizione dell'anno per i viola, con la squadra di Palladino pronta a partire allo stesso modo nella sfida in programma questo giovedì al Franchi contro i New Saints. TUTTO SULLA CONFERENCE LEAGUE SU NUMERICALCIO