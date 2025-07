Conference League, la UEFA modifica il regolamento: ecco cosa cambierà

Novità per quanto riguarda la Conference League 2025/26: piccoli cambiamenti per quanto riguarda piazzamento e gare ad eliminazione diretta

Redazione VN 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 20:10)

Arrivano ulteriori cambiamenti per quanto riguarda la Conference League, dopo lo stravolgimento completo della passata stagione. Infatti, secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, dal prossimo anno la UEFA adotterà nuove regole per la fase ad eliminazione diretta, in modo particolare sul piazzamento delle squadre nella fase campionato.

La novità — Quest'anno la posizione finale nella fase campionato non influiva sull'alternanza casa-trasferta nei turni successivi, ma da quest'anno la situazione cambierà. Le squadre piazzate dal 1° al 4° posto giocheranno il ritorno dei quarti in casa, mentre quelle classificate dal 1° al 2° posto, in caso di semifinale, giocheranno anche quel ritorno in casa.

Poi, un ulteriore modifica riguarda l'eredità del "seeding", ossia nella posizione nel tabellone: se una squadra testa di serie viene eliminata, chi la batte eredita il suo posizionamento in griglia. Il tabellone, quindi, non verrà ricalcolato ad ogni sorteggio, mantenendo il vantaggio iniziale anche in caso di sorprese.