Conference League, guai per il Celje: in arrivo dall’Uefa due multe salate

Una partita, quella dell'andata del quarto di Conference contro la Fiorentina, che dalle parti di Celje non dimenticheranno facilmente. Non solo per l'importanza della sfida, ma anche per le conseguenza che quella partita tirata e molto sentita dai locali ha comportato. E' notizia odierna, infatti, che il club sloveno dovrà versare nelle casse dell'Uefa oltre 30.000 Euro. Per l'esattezza, 15.000 di multa con chiusura parziale dello stadio (3.000 posti) per una partita UEFA a causa del lancio di oggetti in campo, a cui vanno aggiunti 21.250 euro di multa per l’accensione di fuochi d’artificio.