Carcedo (conf.): “Ringrazio Palladino per le belle parole. Orgoglioso dei miei”

Intervenuto in sala stampa dopo Fiorentina-Pafos, il tecnico dei ciprioti Juan Carlos Carcedo ha parlato così della sfida: "Sono molto orgoglioso della mia squadra, anche se purtroppo non abbiamo fatto il gol del 3-3. Comunque abbiamo giocato molto bene. Cosa è mancato per pareggiare? Soprattutto la qualità della Fiorentina non ci ha permesso di portarla a casa, potevamo pareggiarla ma va bene così.

Ringrazio Palladino per le sue parole, abbiamo avuto le nostre opportunità e cercheremo di passare il turno nelle prossime gare in casa. La squadra non ha mollato e ha cercato di lottare. Con sei punti cercheremo di combattere, la possibilità di rientrare nelle prime 8 c'è ancora. Da quando sono arrivato qui ho cercato per cercare di fare la storia, di sognare un risultato positivo, ma andremo avanti per questa strada.